NSB-kinderen komen op voor IS-kinderen in het kalifaat

Zowel Diele-Staal als Van der Heijden is kind van NSB-ouders. Ze hebben de gevolgen daarvan aan den lijve ondervonden. "We werden behandeld als uitschot", zegt Diele-Staal, die 6 jaar was toen de Tweede Wereldoorlog eindigde. "Dat je altijd maar fout was en vreselijk je best moest doen om iets goed te maken, zonder dat je besefte waar je mee bezig was. Daar houd je je hele leven last van." Ze wil voorkomen dat kinderen in het kalifaat straks dezelfde trauma's oplopen en wil dat de staat zich actief inzet om deze kinderen terug naar Nederland te halen.

"Voor mij is het heel simpel", zegt Van der Heijden. "We hebben een rechtstaat en iedereen met een Nederlands paspoort is burger van die rechtstaat. En in die rechtsstaat gelden principes. Een van die principes is dat als een Nederlands burger in nood is, dan doet de Nederlandse staat iets. En voor zover ik weet zijn deze kinderen gewoon Nederlandse burgers."