'Veel te vroeg voor oordeel over agenten in Waddinxveen'

Het filmpje van de arrestatie van een man in Waddinxveen die later zou overlijden, leent zich niet voor snelle conclusies. Dat stelt politiewetenschapper Jaap Timmer in gesprek met het NOS Radio 1 Journaal. Timmer, verbonden aan de VU Amsterdam, benadrukt dat het gaat om een fragment van 35 seconden en dat er daarvoor en daarna nog van alles gebeurd kan zijn.

Het Openbaar Ministerie maakte gisteren bekend dat de politie een melding had gekregen over een verwarde man op de openbare weg. Daarna is een ambulance gebeld en zijn agenten gestuurd. Op het filmpje, gemaakt door een voorbijganger, is te zien dat agenten hem tegen de grond drukken terwijl hij op zijn buik ligt. Ook deelt een agent klappen uit op het lichaam van de man.

Timmer heeft de beelden ook gezien en constateert dat de linkerarm van de man onder controle is. "De worsteling gaat om de rechterarm of -hand. Mogelijk dat die agenten denken dat hij daar iets in heeft dat kwaad kan."