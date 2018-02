Wekdienst 03/02: koninklijk feest en prijs voor de beste fotograaf

Wat heb je gemist?

Nederlandse veteranen gaan de drug mdma testen als medicijn tegen trauma's, meldt de Volkskrant. Het middel, dat ook de werkzame stof in xtc is, kan helpen bij de behandeling van een posttraumatische stressstoornis. De dosering is maximaal een derde van wat in de uitgaanswereld wordt gebruikt.

Ander nieuws uit de nacht:

• Twee Russische bemanningsleden van het internationaal ruimtestation ISS hebben een record gevestigd met hun ruimtewandeling, maar tijdens die wandeling hebben ze een antenne verkeerd afgesteld.

• De populaire Britse meidengroep uit de jaren 90, de Spice Girls, denkt na over "nieuwe mogelijkheden".

• De prominente islamoloog Tariq Ramadan is in staat van beschuldiging gesteld in twee verkrachtingszaken.