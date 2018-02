Veteranen gaan mdma testen tegen trauma's

Nederlandse veteranen gaan de drug mdma testen als medicijn tegen trauma's, meldt de Volkskrant. Het middel, dat ook de werkzame stof in xtc is, kan helpen bij de behandeling van een posttraumatische stressstoornis.

Mdma kan mensen meer open maken en hun angst remmen, waardoor ze minder bang zijn om over hun problemen te praten en traumatische gebeurtenissen te herbeleven. Ook voelen zij een sterkere band met hun therapeut. De dosering is maximaal een derde van wat in de uitgaanswereld wordt gebruikt.

Erkend medicijn

"In een eerdere studie genas 83 procent", zegt de Leidse hoogleraar psychotraumatologie Eric Vermetten tegen de krant. Hij leidt het onderzoek met de Nederlandse veteranen, dat onderdeel uitmaakt van een grote internationale studie. "De onderzoeksresultaten met mdma tot nu toe zijn mooi, misschien wel te mooi om waar te zijn. Dat willen we graag uitvinden."

Het internationale onderzoek naar mdma als geneesmiddel gaat met deze test de derde en laatste fase in. "Als de positieve resultaten zich herhalen, kan mdma in combinatie met psychotherapie in 2021 een erkend medicijn zijn", zegt Vermetten in de krant.