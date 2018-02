Ginger, Baby, Posh, Scary en Sporty zien 'nieuwe mogelijkheden'

Het zou niet de eerste hereniging zijn voor de dames, die er in 2001 mee ophielden, nadat Geri Horner (toen Halliwell) al in 1998 de groep had verlaten. In 2006 deden ze nog een tour door Amerika en Europa en tijdens de Olympische Spelen in Londen in 2012 traden ze op tijdens de openingsceremonie. Geruchten over een terugkeer in 2016 werden niet bewaarheid.

In het verleden heeft Victoria Beckham de deur voor een reünie stevig dichtgehouden. In november zei ze nog dat het niet zou gaan gebeuren. "Op een bepaald moment moet je weten wanneer het tijd is. Ik denk niet dat ik snel weer in een plastic catsuit zal springen."