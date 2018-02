Zuid-Afrikaanse mijnwerkers uit goudmijn gered

Alle 955 mijnwerkers die sinds woensdagavond vastzaten in een goudmijn in Zuid-Afrika zijn gered. De reddingsoperatie kon snel worden afgerond nadat de elektriciteit op het terrein weer was hersteld.

De mijnwerkers kwamen woensdag vast te zitten in de Beatrixmijn van Sibanye-Stillwater, nadat een storm had geleid tot stroomuitval. Er was volgens het bedrijf genoeg water en voedsel, waardoor de medewerkers niet in levensgevaar zijn geweest. Bij de mijn stonden veel ambulances klaar om de geredde mijnwerkers op te vangen.

De Beatrixmijn ligt in Welkom, zo'n 240 kilometer ten zuidwesten van Johannesburg. Er wordt tot ongeveer 2200 meter onder de grond goud gedolven.