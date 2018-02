Tegen de duizend mijnwerkers vast in Zuid-Afrikaanse goudmijn

In een Zuid-Afrikaanse goudmijn zitten rond de 900 mijnwerkers opgesloten. Naar schatting 950 mijnwerkers kwamen woensdagavond vast te zitten, nadat een storm had geleid tot stroomuitval. De mijn is tussen de 500 en 2200 meter diep.

Iets meer dan 60 mensen zijn naar verluidt gered uit de Beatrixmijn van Sibanye Stillwater. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat de nog opgesloten mijnwerkers veilig zijn en beschikken over voedsel en water. Een deel van de stroomvoorziening is hersteld, maar er is nog niet genoeg energie om iedereen naar boven te halen.

De Zuid-Afrikaanse mijnwerkersvakbond Amcu is er niet gerust op. In een verklaring die circuleert in Zuid-Afrikaanse media hekelt de vakbond de trage reactie van Sibanye Stillwater en het ontbreken van een rampenplan voor dit soort situaties.