FBI heeft 'ernstige zorgen' over vrijgeven 'anti-Trump-memo'

De FBI heeft zorgen geuit over het plan om een geheim memo vrij te geven waaruit zou blijken dat de dienst vooringenomen is tegen president Trump. Het memo gaat over het onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen. Mogelijk wil het Witte Huis later vandaag toestemming geven voor de publicatie.

Het vier pagina's lange memo is opgesteld door het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden Devin Nunes, die ook voorzitter is van de inlichtingencommissie van het Huis. In het document zou staan dat het ministerie van Justitie zijn macht heeft misbruikt om een medewerker van Trumps campagneteam te bespioneren.

Volgens leden van het Huis staat in het memo dat die medewerker helemaal niet afgeluisterd had mogen worden, omdat het gebeurde op basis van het zogenaamde Trump-rapport, waarin wordt gesuggereerd dat er tijdens de verkiezingscampagne voortdurend contact was tussen medewerkers van Trump en de Russische regering. Hoeveel daarvan klopt, is nog altijd onbekend.