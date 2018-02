Afschuw in India om verkrachting van baby van 8 maanden

India maakt zich steeds meer zorgen om verkrachting, met name van kinderen. "Bij een derde van de gerapporteerde verkrachtingen is het slachtoffer minderjarig." Vorige week nog, waren in de deelstad Haryana protesten omdat daar in tien dagen tijd, tien verkrachtingen zijn gerapporteerd. "Daarvan waren er meerdere met minderjarigen en twee met een dodelijke afloop."

Mensen vragen zich nu af of er niet hogere straffen moeten komen voor verkrachtingen. "Er wordt zelfs gesproken over de doodstraf in zulke extreme gevallen."

Sinds een aangifte van een brute groepsverkrachting in 2012, is het aantal gerapporteerde verkrachtingen in India flink toegenomen. "Het praten over verkrachtingen is uit de taboesfeer gehaald. Maar dan horen we dus ook steeds meer van dit soort gruwelijke verhalen."