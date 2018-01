Pia Dijkstra doet dringende oproep aan senaat: stem voor donorwet

D66-Kamerlid Dijkstra verdedigt in de Eerste Kamer haar initiatiefwet over donorregistratie. "Het is heel ingewikkeld en ook eng, want het maakt dat je moet gaan nadenken over je eigen sterfelijkheid", zei ze. "Dat besluit kan je niet lichtvaardig nemen."

Toch staat ze pal achter haar voorstel om mensen die niet reageren op de vraag of ze orgaandonor willen worden als donor te registreren. "Er staan 1115 mensen op een wachtlijst en 150 mensen overlijden jaarlijks, omdat ze niet op tijd een orgaan krijgen. Dat kan iedereen overkomen", aldus Dijkstra.