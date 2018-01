Paus stuurt misbruikonderzoeker naar Chili

Paus Franciscus stuurt de Maltese bisschop Charles Scicluna naar Chili in het kader van het misbruikschandaal in de Rooms-Katholieke Kerk. Scicluna moet onderzoek doen naar een bisschop die ervan wordt beschuldigd dat hij het seksueel misbruik door een pedoseksuele priester verhulde.

De ervaren misbruikonderzoeker gaat in Santiago luisteren naar mensen die informatie willen leveren over bisschop Juan Barros. Volgens slachtoffers van de Chileense priester Fernando Karadima wist zijn vertrouweling Barros van het misbruik, maar zweeg hij daarover. In een verklaring die op de Vaticaan-website verscheen, staat dat er "recent ontvangen informatie" is in de zaak-Barros.

Een woordvoerder van het Vaticaan zei dat bisschop Scicluna zo snel mogelijk naar Santiago zal reizen, maar dat de zaak enige "voorbereiding en grondigheid" nodig heeft.

Oversten die oogje dichtknijpen

Scicluna speelde een belangrijke rol in het vervolgen van de Mexicaanse priester Marcial Maciel. Die moest vanwege seksueel misbruik in 2006 zijn zelf opgerichte kerkgenootschap verlaten.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat het Vaticaan een diepgaand onderzoek instelt naar het verhullen van seksueel misbruik. Volgens persbureau AP kan de stap een precedent zijn. Het Vaticaan zou vaker gevraagd kunnen worden om actief onderzoek te doen naar oversten die een "oogje dichtknijpen voor priesters die kinderen verkrachten en mishandelen".

Tijdens zijn bezoek aan Chili deze maand beschuldigde de paus de slachtoffers van priester Karadima van laster, omdat ze zeiden dat bisschop Barros het misbruik verhulde. Vorige week bood de kerkvorst zijn excuses aan voor die opmerking.