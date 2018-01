Shell, Exxon en NAM donderdag op matje Tweede Kamer

Shell, ExxonMobil en NAM moeten donderdag in de Tweede Kamer uitleg komen geven over het financiƫle draagvlak van NAM voor de schadeclaims van Groningers door gasboringen.

Namens Shell komt topvrouw Marjan van Loon, ExxonMobil stuurt directeur Benelux Rolf de Jong en de NAM wordt vertegenwoordigd door topman Gerald Schotman. De hoorzitting in de Tweede Kamer begint om 17.15 uur en is te volgen via NPO Politiek.

De twee olieconcerns zijn samen aandeelhouder van NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij). De NAM is het bedrijf dat naar gas boort in Groningen en de aardbevings- en andere gevolgschade moet betalen.

Afgelopen weekend schreef dagblad Trouw dat Shell met een juridische ingreep mogelijk onder de verantwoordelijkheid uit wil komen. De Tweede Kamer reageerde woedend. Shell spreekt tegen dat het zijn verantwoordelijkheid niet neemt.