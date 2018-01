Het EMA toch nog naar Italië? Die kans is niet groot

Ook vorige week spraken Italiaanse Europarlementariërs zich uit over de procedure. "Het was een verschrikking, zeiden ze. Want punt 1: het Europees Parlement was niet betrokken bij de stemming en punt 2: lootjes? Hoe onprofessioneel is dat?", legt Spekschoor uit.

De Italiaanse Europarlementariër Giovanni La Via zei: "Juridisch is dit een niet-bindende beslissing. Dit staat zo niet in de verdragen. Er was een totaal gebrek aan transparantie." Hij kreeg bijval van andere landen. "Na de bijeenkomst zeiden de Italianen toch het eens te zijn met de verhuizing naar Amsterdam, maar dat bij het kleinste probleem het EMA naar Milaan moest komen", legt Spekschoor uit.

Te klein

En nu hebben de Italianen dat kleinste probleem gevonden. Dat grijpen ze aan in een laatste poging om toch hun o zo begeerde EMA te claimen. Want de bouwlocatie waar het EMA op de Zuidas wordt gebouwd, is nu nog een braakliggend terrein. En de tijdelijke locatie bij Sloterdijk is te klein, zegt Italië.

Dat erkent ook Udo Kock, locoburgemeester van Amsterdam. "Het is de helft van de ruimte die we eigenlijk nodig hebben en minder comfortabel dan we gewend zijn. Het is werkbaar, maar het zal vanzelfsprekend gevolgen hebben voor de dagelijkse werkzaamheden en sommige activiteiten kunnen niet full speed worden voortgezet."