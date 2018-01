6000 jaar oud babylijkje in arm vrouw gevonden in Nieuwegein

Dna-onderzoek

"Dat is voor die cultuur uniek, omdat die mensen meestal met gestrekte armen en benen begraven werden. Later deden we de ontroerende ontdekking dat er een baby'tje in haar armen lag."

Dna-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om de moeder gaat, al lijkt die kans groot. De onderzoekers hopen daarbij meer te weten te komen over grafceremonies uit die tijd. "We weten best wel veel over hoe ze leefden, woonden en wat ze aten", zegt Molthof, "maar we weten nog niet veel over hoe ze hun doden begroeven en wat er met kinderen gebeurde."

De onderzoekers gaan ook aan de hand van isotopen bekijken of de vrouw geboren is in de buurt van Nieuwegein, of dat ze daar later pas naartoe trok.