Ook in Nederland dieseldamp-experimenten op mensen

Ook in Nederland werden proeven gedaan met uitlaatgassen op mensen, net als in Duitsland. Dat zegt een van de onderzoekers die de experimenten uitvoerden tegen de NOS.

De experimenten met dieseldamp op mensen vonden plaats tussen 2006 en 2012. Meerdere keren was dat bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vaak met medewerking van de Zuyd Hogeschool in Heerlen.

"Ik heb ze zelf ook gedaan voor het RIVM. Soms met muizen of ratten en ja, ook soms met mensen", zegt Paul Borm, hoogleraar toxicologie, tot 2017 verbonden aan de Zuyd Hogeschool. Hij geeft nu leiding aan een bedrijf in nanotechnologie.

Gasmasker

"We stopten twaalf mensen in een heel grote vrachtwagen, die kregen dan een uur lang een gasmasker op met omgevingslucht", zegt Borm over de onderzoeksmethode. Het onderzoek was "broodnodig", zegt hij, want er werd destijds getwijfeld aan de effecten van diesel op de hersenen en niet zozeer aan het effect op de longen.

In een onderzoek van Borm dat in 2012 (onder andere op de website van het RIVM) werd gepubliceerd, is te lezen hoe "10 mannen en 2 vrouwen met een leeftijd van tussen de 19 en 26 zijn gerekruteerd aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen". Ze gaven hun toestemming aan het onderzoek en zeggen te begrijpen wat het doel is van de studie en hebben kennisgenomen van de gevaren, staat er.

Ook de methode staat beschreven: "Iedere proefpersoon werd gedurende een uur in een transparante body-box, een stevige met multiplex hermetisch afgesloten kamer, blootgesteld aan verschillende testconcentraties, die worden toegediend door een trechter die is geplaatst voor de neus en mond van de vrijwilliger."

Alle proefpersonen bekeken dezelfde video. "Om de visuele stimulatie te standaardiseren kregen alle proefpersonen een documentaire over het oceaanleven te zien."