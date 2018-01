Onwrikbare formule IKEA werkt nog prima voor wie de pijltjes wil volgen

Los van de kritiek die de multinational soms krijgt, zijn er ook nog de notoire IKEA-haters die het absoluut niet zien zitten om de pijltjes door het woondoolhof te volgen, op speurtocht te gaan naar een genummerde doos in het magazijn en thuis dezelfde boekenkast in elkaar te schroeven als de buurman. Maar enorm veel zijn dat er niet als we afgaan op de NRC-rubriek Binnenkijken, waarvoor fotograaf Thijs Wolzak jarenlang bijzondere interieurs fotografeerde.

Journalist Arjen Ribbens deed de interviews, en stelde standaard de vraag of de bewoners iets van IKEA hadden. "Bijna allemaal hadden ze wel iets, al was het maar een flessenopener of een koekenpan. Zelfs in een bordeel waar we voor die rubriek kwamen, waren de bedlampjes en de matrassen van IKEA. Er was er maar één die echt helemaal niets had. Die had zijn hele huis vol staan met antiek."

Hoofdredacteur Carlein Kieboom van VT Wonen was vorige week nog bij het Zweedse woonwarenhuis. "En ik heb keurig het pad gevolgd. Je ziet dat er mensen uit alle geledingen komen. Iedereen kan er ook wat vinden, of je nou op zoek bent naar iets vintage-achtigs of iets moderns. En je gaat altijd met meer naar huis dan je van plan was."

Maar het kan ook weer niet de bedoeling zijn om thuis de hele catalogus na te bouwen, zegt Kieboom. "Juist het mixen is heel erg leuk. Als je zo'n ingerichte woonhoek ziet in de winkel, dat is overkill, al die IKEA-spullen bij elkaar. Maar als je het mixt met andere spullen word je vaak positief verrast. Al schijnt het niet goed voor je relatie te zijn om zo'n kast samen in elkaar te zetten."

In 1996 kwam cabaretier Youp van 't Hek met een sketch over zijn worsteling bij het in elkaar zetten van een IKEA-stapelbed.