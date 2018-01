Deense prins Henrik opgenomen in ziekenhuis

De Deense prins-gemaal Henrik is opgenomen in het ziekenhuis. De reden daarvan is onduidelijk. Het Deense koningshuis heeft niet bekendgemaakt waar de prins last van heeft.

De 83-jarige Henrik was sinds begin deze maand in Egypte. Daar is hij een paar dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis. De prins is inmiddels terug in Denemarken, waar hij verder wordt onderzocht in een ziekenhuis in Kopenhagen.

Henrik is de laatste jaren vaker opgenomen in het ziekenhuis, om verschillende redenen. In september maakte het koningshuis bekend dat de prins lijdt aan dementie. Hij verschijnt daarom niet vaak meer bij openbare optredens.