Extreem zuinige ​Ikea-oprichter Kamprad begon als verkoper van lucifers

Kamprad kon tegelijkertijd reflecteren over zijn negatieve eigenschappen. "Ik ben slecht in beslissingen nemen, slecht in organiseren en denk niet dat ik een hoog IQ heb. Maar tegelijkertijd is Onze Lieve Heer aardig geweest en heeft hij me een zeer gezond verstand gegeven. Dat heb ik vele malen uitgebuit", vertelde hij in een interview.

Ook was hij altijd bang om aan alcohol verslaafd te raken en ging hij al in de jaren 60 naar de huisarts voor advies. Die raadde hem aan om drie keer per jaar drie weken niet te drinken, zodat de nieren en lever zouden worden gereinigd. "Op die manier word je nooit een alcoholist", aldus de huisarts.