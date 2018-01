IKEA-oprichter Kamprad overleden

In Zweden is IKEA-oprichter Ingvar Kamprad overleden. Het woonwarenhuis heeft dat bekendgemaakt. Kamprad was 91.

"Ingvar Kamprad is thuis vreedzaam heengegaan", schrijft zijn bedrijf in een verklaring. "Hij zal worden gemist door zijn familie en IKEA-medewerkers wereldwijd."

Kamprad werd in 1926 geboren in het Zweedse Småland. Al op zijn 17e richtte hij zijn bedrijf IKEA op, de letters verwijzen naar zijn initialen en de eerste letters van de boerderij en het dorp waar hij opgeroeide, Elmtaryd en Agunnaryd.

Zelf in elkaar zetten

Aanvankelijk verkocht hij allerlei spulletjes aan boeren in de buurt, maar na een paar jaar kwamen daar ook meubels bij. Kamprad wilde naar eigen zeggen goede meubels voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar maken.

Baanbrekend daarbij was het feit dat de koper zelf de meubels nog in elkaar moest zetten. Dat bespaarde het bedrijf geld bij transport en assemblage. Het concept sloeg aan: tegenwoordig zijn er in 43 landen zo'n 330 IKEA-winkels, waarvan 13 in Nederland.

Het succes maakte Kamprad een van de rijkste mensen ter wereld met een geschat vermogen van vele tientallen miljarden. Zelf ging Kamprad er prat op dat hij altijd zuinig was blijven leven.

Fascisme

Eind vorige eeuw raakte Kamprad in opspraak toen bleek dat hij jarenlang lid was geweest van een fascistische beweging. Pas in de jaren 50 had hij daar afscheid van genomen.

Kamprad noemde het ooit "de grootste fout van zijn leven" en zei dat hij uit wanhoop zijn heil in nazisme had gezocht.