Veel mensen trekken naar bos om koe Hermien te vangen

De ontsnapte koe Hermien trekt veel publiek naar de bossen van Lettele, bij Deventer. Ze willen helpen het dier te zoeken en te vangen.

Hermien moest begin vorige maand naar de slacht, maar vlak voor het transport nam ze de benen. Dierenartsen met verdovingsgeweren, jagers en agenten probeerden de koe te vangen, maar tevergeefs.

Opgejaagd

Al zes weken struint de koe rond in de bossen en gaat daarbij bewust mensen uit de weg. Alleen 's nachts komt Hermien kijken in een schuur met jongvee om te snoepen uit de voederbak.

De dierenarts heeft een nieuwe poging om de koe met een verdovingsgeweer te vangen uitgesteld. Hij zegt tegen RTV Oost dat er te veel mensen in het bos zijn om Hermien te zoeken. Ze jagen de koe daardoor op.

'Laat Hermien met rust'

Eigenaar Herman Jansen roept iedereen op Hermien met rust te laten. Hij vreest anders dat de koe zo wild wordt dat ze alsnog afgeschoten moet worden.

Op sociale media kan Hermien op veel steunbetuigingen rekenen. Verscheidene reddingsacties worden geopperd. De Partij voor de Dieren is via internet een geldinzamelingsactie begonnen om voor Hermien een plek in een koeienrusthuis te bekostigen. De eigenaar is bereid de koe gratis af te staan als de partij de kosten voor het vangen van het dier betaalt.

De komende dagen probeert de eigenaar Hermien terug naar haar stal te lokken. Als dat niet lukt, wordt volgende week de dierenarts met verdovingsgeweer ingezet.