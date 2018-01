Trump wil subsidie ruimtestation ISS schrappen

De Amerikaanse regering overweegt volgens technologiewebsite The Verge om vanaf 2025 geen geld meer te steken in het internationaal ruimtestation ISS. The Verge heeft een ontwerpbegroting in handen gekregen waaruit dat blijkt.

Volgens bronnen van de techsite zal dit ook in de definitieve begroting worden opgenomen. Die wordt uiterlijk 12 februari gepubliceerd en moet daarna ook nog door de Senaat worden goedgekeurd.

Terug naar de Maan

De levensduur van het internationaal ruimtestation loopt op zijn einde. De verwachting is dat het nog tot 2028 mee kan. De vorige president, Barack Obama, heeft subsidie toegezegd tot 2024. Daarna wil Trump de 3 tot 4 miljard dollar die de VS jaarlijks in het ISS steekt aan andere dingen in de ruimtevaart besteden.

Zo wil hij dat Amerika zich gaat richten op de ontwikkeling van ruimtevaartuigen die dieper de ruimte in kunnen, zoals bijvoorbeeld naar Mars. Ook wil hij weer astronauten op de Maan zetten en er een permanente basis bouwen.

Nieuw ruimtestation

In 1998 werd de eerste module van het ISS gelanceerd en sinds 2 november 2000 is het ruimtestation permanent bewoond. Voor Nederland verbleef André Kuipers er in 2012 een half jaar.

Zonder subsidie aan het ISS kunnen Amerikaanse astronauten waarschijnlijk jarenlang de ruimte niet in, want de ruimtevaartuigen voor het verkennen van verder gelegen delen van de ruimte zijn nog niet ontwikkeld.

Ook de vervanging van het ISS zelf is nog niet geregeld. De hoop is dat commerciële partijen een nieuw ruimtestation bouwen, maar die hebben al aangegeven hier in 2024 nog niet klaar voor te zijn.