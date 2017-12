Europa's toekomst in de ruimte: meebouwen aan Starship Enterprise 0.1 bij de maan

Voor de missies naar deep space heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie de Orion ontwikkeld, een ruimtevaartuig dat doet denken aan de oude Apollo-capsules. ESA bouwt de servicemodule die Orion van motoren, water, zuurstof, stroom en verwarming gaat voorzien. Dat gebeurt met gesloten beurzen, benadrukt Parker. "NASA betaalt er niet voor. We bouwen de servicemodule als een soort ruilmiddel, voor diensten die te maken hebben met het ruimtestation, inclusief het lanceren van onze astronauten. Wij betalen daarvoor op onze beurt ook niet in cash."

Orion zal, na een onbemande vlucht in 2019, op zijn vroegst in 2021 astronauten in een baan rond de maan brengen. Op de eerste bemande vluchten van Orion zullen nog geen Europeanen meevliegen, maar ESA wil dat uiteindelijk wel. "Dat is onze ambitie. We willen graag verder de ruimte in, we zouden graag investeren in ruimtereizen buiten een baan om de aarde."

Of daar ook een Nederlander bij zal zijn, hangt af van wie er door de strenge astronautenselectie heenkomt: bij de vorige selectieronde mochten er van de 10.000 aanmeldingen uiteindelijk tien aan de astronautentraining beginnen.

Om die felbegeerde stoel aan boord van Orion te krijgen, wil ESA meebouwen aan iets dat regelrecht uit een science fictionfilm afkomstig lijkt: de Deep Space Gateway, de 'toegangspoort' naar plaatsen dieper de ruimte in. Het is een ruimtestation zoals het ISS maar dan veel kleiner. Parker: "Het ISS is alles bij elkaar even ruim als een Boeing 747. De gateway zou meer aanvoelen als leven in een caravan. Beschouw het maar als een ruimteschip, starship Enterprise 0.1."