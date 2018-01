Eis: 5 jaar cel en tbs voor sm-penningmeester Haagse kerk

Het OM eist vijf jaar cel en tbs met voorwaarden tegen een 45-jarige Hagenaar voor seksueel geweld en verduistering. Richard B. is oud-penningmeester van een gereformeerde kerk in Den Haag.

B. drukte ruim 4 ton achterover. Met het geld betaalde hij vrouwen voor sm. Vier vrouwen betichten hem van zware, seksuele mishandeling. Drie van hen waren volgens het OM minderjarig toen het seksueel contact begon.

Verdachte ontkent dwang

"B. peilde meisjes op hun zwakke plekken en maakte er misbruik van", zegt de officier van justitie. De verdachte ontkent dat er dwang in het spel was bij de gewelddadige seks. Wel gaf hij eerder toe in totaal 427.343 euro uit de kerkkas te hebben achtergehouden.

Sm met B. liep volgens de vrouwen uit op zware mishandeling. Daarbij werden naalden, touwen, klemmen en andere seksspeeltjes gebruikt. Een slachtoffer zegt dat ze door de Hagenaar met haar hoofd in de wc werd geduwd en dat hij daarna doorspoelde.

Dubbelleven

Psychologisch en psychiatrisch onderzoek stelt dat de seksuele drang van B. gericht is op het toebrengen van psychisch leed. Ook is bij hem een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. "Daardoor heeft u een dubbelleven geleid tegenover uw gezin en vrouw", citeerde de rechter het onderzoek.

B's seksuele uitspattingen kwamen aan het licht toen zijn vrouw er afbeeldingen van vond op zijn telefoon. Hij heeft ruim anderhalf jaar in voorlopige hechtenis gezeten. In december kwam de oud-penningmeester vrij.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.