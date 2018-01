Oud-tenniscoach krijgt 18 jaar cel voor moord op Koen Everink

Oud-tenniscoach Mark de J. moet achttien jaar de gevangenis in. De rechtbank in Utrecht heeft hem schuldig bevonden aan de moord op zakenman Koen Everink. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De rechter acht het bewezen dat De J. Everink in diens huis in Bilthoven met messteken om het leven heeft gebracht. "De verdachte heeft Everink op gruwelijke wijze van het leven beroofd. Het moet vreselijk zijn geweest om in zijn eigen woning aangevallen te worden door iemand die hij vertrouwde", zei de rechter.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechter er rekening mee gehouden dat het zesjarige dochtertje van Everink aanwezig was in huis. "Zij heeft haar vader horen gillen. Voor de verdachte moet het duidelijk zijn geweest dat het dochtertje haar vader dood zou vinden."

Veel bewijs

Het OM stelde tijdens een eerdere zitting dat er een overmacht aan bewijs was voor de schuld van de oud-tenniscoach. Op het heft van het mes waarmee het slachtoffer om het leven is gebracht, zijn dna-kenmerken gevonden van de verdachte. Ook is er een bloedspoor van Everink gevonden in de auto van De J. Verder is het horloge van de zakenman aangetroffen bij de De J.

De J. heeft voor de dag van de moord op internet gezocht op verscheidene zoektermen die volgens de rechter te verbinden zijn aan de moord, zoals 'klap tegen je slaap', 'messteek in onderbuik' en 'kogel door hersenstam'.

De oud-tennistrainer had bij Everink een schuld van tienduizenden euro's om zijn gokverslaving te financieren. Dat geld moest hij terugbetalen voor 4 maart 2016, de dag waarop de zakenman dood werd gevonden.

Ongeloofwaardig

De J. ontkende dat hij het misdrijf had gepleegd en verklaarde dat de moord was gepleegd door mannen die het op Everink hadden gemunt. De rechter vond zijn verklaring ongeloofwaardig en vooral merkwaardig. De J. was vandaag niet aanwezig bij de uitspraak.

De verdediging gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.