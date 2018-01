Schouten: boeren frauderen met aantal kalfjes per koe

Boeren manipuleren op grote schaal met de registratie van het aantal melkkoeien dat zij hebben. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Zij melden vaker dan het geval is dat een koe twee- of meerlingen heeft gekregen. Een boer kan zo meer melkkoeien houden dan wettelijk is toegestaan. Dat is in meerdere opzichten profijtelijk.

De inspectie NVWA heeft gisteren 93 verdachte melk- en jongveebedrijven bezocht en bij de helft daarvan bleek dat er gesjoemeld was met de kalverenregistratie, zei Schouten in het NOS Radio 1 Journaal. Zij schreven kalveren van de ene koe toe aan een andere koe. Het voordeel daarvan is dat jonge koeien langer als vaars (jongvolwassen koe die nog niet heeft gekalfd) in de boeken staan en daardoor minder zwaar wegen in de fosfaatreductieregeling.

Financieel voordeel

Als een vaars eenmaal heeft gekalfd, gaat zij melk geven en moet zij als melkkoe worden geregistreerd. Melkkoeien tellen zwaarder in de regeling om de uitstoot van fosfaat terug te brengen. Volgens Schouten is er nog een voordeel: de zogenaamde vaars is in praktijk een volwaardige melkkoe. "Op die manier halen boeren er financieel voordeel uit."

Uit eerder onderzoek bleek al dat boeren op grote schaal sjoemelen met de regels voor de hoeveelheid mest die zij mogen uitstoten. Schouten was daar vlak na haar aantreden al boos over. Zij zegt dat zij de afgelopen weken "scherper in beeld heeft gekregen" op welke manieren er nog meer gefraudeerd wordt.

'Zeer kwalijk'

Minister Schouten schrijft nu dat zij elke vorm van fraude onacceptabel vindt en dat bedrijven die fraude hebben gepleegd zullen worden bestraft. Zij zal de fraude doorgeven aan het Openbaar Ministerie. "Ik vind het zeer kwalijk dat bedrijven zich inlaten met fraude om zo tot lagere heffingen te komen in het kader van het fosfaatreductieplan. Dat is nota bene een plan van de sector zelf."

Schouten zegt dat Nederland ook zonder de gepleegde fraude nog onder het Europese fosfaatreductieplafond blijft. Maar ze vindt dat de fraudesignalen de goede Nederlandse resultaten overschaduwen. Eerder vandaag werd bekend dat Nederland voor het eerst in drie jaar weer binnen de normen blijft.

De komende tijd wordt verder in kaart gebracht hoe groot de fraude is. Dat betekent dat er nog duizenden bedrijven bezocht moeten worden. "Een enorme klus", volgens Schouten.