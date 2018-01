Fosfaatproductie na drie jaar weer binnen de norm

De fosfaatproductie in dierlijke mest is voor het eerst in drie jaar binnen de EU-normen gebleven. In 2017 werd 167,9 miljoen kilo fosfaat geproduceerd, 5 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

De verlaging is het gevolg van maatregelen in de melkveehouderij en de varkenshouderij. Dankzij het fosfaatreductieplan voor de melkveehouders nam het aantal koeien af en werd het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee verlaagd. Een kleine 600 van de 16.000 melkveehouders zijn uitgekocht om te kunnen stoppen. Wel werd de melkproductie van de overgebleven koeien opgeschroefd, wat een deel van de verlaging teniet doet.

Kippen

Doordat ook varkenshouders overschakelden op voer met een lager fosforgehalte, daalde ook in die sector de hoeveelheid fosfaat.

De pluimveesector had een uitzonderingspositie afgelopen jaar. Door de fipronil-affaire werden meer dan 3 miljoen dieren geruimd. Daardoor daalde ook de fosfaatproductie.

Nederland moet zich houden aan Europese regels, zodat er niet te veel fosfaat uit mest in de bodem en het grondwater komt. Te veel fosfaat is schadelijk voor het milieu. De afgelopen jaren werd de norm overschreden.