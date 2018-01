'Pleegkinderen tot 21ste bij pleeggezin laten wonen'

Minister De Jonge van Volksgezondheid wil dat pleegkinderen langer bij hun pleeggezin kunnen blijven wonen. "Jongeren moeten standaard tot hun 21ste in een pleeggezin kunnen zitten", zei De Jonge tegen RTL Nieuws.

Nu moeten pleegkinderen hun gezinnen op hun achttiende nog verlaten, maar De Jonge wil dat de financiƫle ondersteuning in de toekomst met drie jaar wordt verlengd. "Want jongeren zijn op hun achttiende nog niet afgebakken", vindt De Jonge. Volgens de vicepremier geldt dat in het bijzonder voor pleegkinderen, die vaak een moeilijke thuissituatie hebben gehad.

Op zijn Facebookpagina schrijft de CDA'er dat veel gemeenten na de decentralisatie van de Jeugdwet de pleegzorg hebben verlengd. Sinds die decentralisatie zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de financiering van pleeggezinnen. Of het ministerie meer financiƫn beschikbaar stelt om de verlenging te betalen of dat gemeenten dat uit het bestaande potje moeten doen, is niet duidelijk.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten staat positief tegenover de wens van De Jonge.

Per jaar verlengd

Volgens Jeugdzorg Nederland krijgen zo'n 300 kinderen die langer in hun gezin willen wonen nu ondersteuning. Dat is nog niet voor de drie jaar die De Jonge beoogt, maar moet per jaar worden verlengd.

De organisatie is blij met het voornemen van de minister. "Jongeren die in een pleeggezin wonen, moeten nu veel regelen als ze 18 jaar zijn en we zouden graag zien dat ze wat langer begeleid worden." Jeugdzorg Nederland pleit ervoor om de leeftijdsverhoging ook te laten gelden voor kinderen in instellingen en leefgroepen.

De Jonge wil dat het wel mogelijk blijft voor pleegkinderen om op hun achttiende hun pleeggezin te verlaten, maar alleen als ze daar aan toe zijn. Volgens de Nederlandse wet ben je vanaf je achttiende meerderjarig en staat het je vrij om het ouderlijk huis te verlaten wanneer je dat wil.

In de knel

Eerder is gebleken dat pleegkinderen na hun achttiende vaak in de knel komen als hun pleegouders geen vergoeding meer voor hen krijgen van de gemeente. Het is wel mogelijk om ook daarna nog ondersteuning te krijgen, maar daarvoor moet een verzoek worden ingediend en gemeenten geven daar niet altijd gehoor aan.

In juni trok Pleegzorg Nederland aan de bel vanwege een dreigend tekort aan pleegouders. Uit gegevens van de organisatie was gebleken dat in 2016 zo'n 15 procent minder pleeggezinnen waren aangemeld dan het jaar ervoor. Het ging toen om 2400 gezinnen, terwijl de organisatie jaarlijks streeft naar 3500 aanmeldingen.