De Nederlandse Leeuw presenteert uitkomsten debat, voorzitter stapt op

Verschillende oplossingen uit de top 10 roepen vragen op over de haalbaarheid. Zo lijkt oplossing nummer 3 - "Het gezag van de politie wordt hersteld door meer bevoegdheden voor cultuurgericht optreden, in combinatie met de zachte hand van buurtmoeders" - in conflict met artikel 1 van de Nederlandse grondwet, dat gaat over discriminatie.

Vertrek voorzitter

Opvallend genoeg valt de presentatie van de lijst met oplossingen samen met het vertrek van de oprichter en voorzitter van DNL. "Het is een abrupt (en ook pijnlijk) besluit", schrijft Rutger van den Noort vandaag in een blogbericht.

Van den Noort verwijst in het bericht niet naar de top 10, maar schrijft dat hij meer tijd wil gaan besteden aan zijn gezin, want dat zou te lijden hebben onder zijn veelvuldige publieke optredens. "Ik begon me een slaaf te voelen. Een slaaf van Twitter, van mijn telefoon en van de publieke opinie."

Van den Noort heeft zijn Twitter-account opgeheven en was niet bereikbaar voor commentaar. Op vragen over het vertrek of de top 10 met oplossingen verwijst een mede-bestuurslid nog steeds door naar Van den Noort. "Het vertrek van zo'n inspirerende voorzitter komt altijd ongelegen", laat hij in een sms weten.