Uitverkochte zaal bij 'politiek incorrecte' brainstorm over immigratie

In Rijswijk zijn 2000 mensen bij elkaar voor een brainstormsessie over de multiculturele samenleving. Het is de eerste debatavond georganiseerd door De Nederlandse Leeuw. Een stichting die "de progressief-liberale denkcultuur wil doorbreken".

Rutger van den Noort is de oprichting van DNL. Hij vindt dat "we een politiek incorrect debat moeten kunnen houden" om tot nieuwe idee├źn te komen. "We kunnen de problemen rondom immigratie veel beter bij de horens vatten."

Evenementhal De Broodfabriek is uitverkocht. Sprekers zijn onder andere trendwatcher Adjiedj Bakas, oud-politicus Rita Verdonk, hoogleraar Afshin Ellian en de Canadese cultuurcriticus Jordan Peterson. Hoofdspreker Peterson wordt gezien als een held van alt-right, maar hij heeft naar eigen zeggen kritiek op deze beweging. "Ik ben al heel mijn leven gekant tegen extreem-rechts", zegt hij in een interview met de Volkskrant.