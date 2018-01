Grillige schilderijen van Oost-Duitse Neo Rauch in Zwolse Fundatie

Smullend zegt Keuning: "In New York zouden ze hier hun vingers bij aflikken. Hij is natuurlijk in de DDR opgeleid. Ik voel heel erg zijn bron in het stripverhaal, in de popart. Hij is sky high gegaan in de tweede helft van de jaren 90. Wat heel interessant is, is dat Amerikaanse musea en kunstverzamelaars hem in eerste instantie ontdekten. Ze vonden er een vleugje Europa in, misschien een vleug Duitsland tussen de wereldoorlogen, ook wel een beetje DDR, maar vooral heel veel popart."

Neo Rauch is geboren in Leipzig en ging daar in de tweede helft van de jaren 1980 naar de beroemde Hochschule für Grafik und Buchkunst. Van de grote docent Arno Rink kreeg Rauch geen onderwijs in socialistisch realisme. Het belangrijkste was de kunst zelf, ouderwets ambachtelijk leren schilderen, met voorbeelden als Cézanne en Otto Dix.