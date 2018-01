Kensington wint Popprijs 2017

De Utrechtse rockband Kensington heeft de Popprijs 2017 gewonnen, is op festival Eurosonic Noorderslag in Groningen bekendgemaakt. Kensington werd door kenners al jaren genoemd als mogelijke winnaar. De Popprijs is voor de muzikant of band die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse popmuziek heeft geleverd.

De band brak in 2013 door met de hit Home Again. In dat jaar wonnen de vier bandleden Eloi Youssef (zanger/gitarist), Casper Starreveld (zanger/ gitarist), Niles van den Berg (drummer) en Jan Haker (bassist) de 3FM Awards voor Beste Live Band en Beste Album met hun tweede album Vultures.