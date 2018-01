Kredietbeoordelaar Fitch geeft Spanje weer A-status

Kredietbeoordelaar Fitch heeft de status van Spanje opgewaardeerd. Fitch wijst daarbij op het economisch herstel en de dalende werkloosheid. De Spaanse economie groeide vorig jaar met 3,1 procent en was een van de best presterende economieƫn in de eurozone.

De Spaanse rating werd verhoogd van BBB+ naar A-. Het is de eerste keer dat Spanje weer een A-status heeft sinds het land die verloor op het dieptepunt van de eurocrisis in 2012. Spanje klopte toen bij Brussel aan voor steun voor zijn noodlijdende banken. De verwachting is dat de andere grote kredietbeoordelaars, S&P en Moody's, zullen volgen en Spanje snel ook weer een A-status geven.

De kredietmarkten hadden al rekening gehouden met een verbetering van de Spaanse kredietwaardigheid. Afgelopen middag daalde de rente op Spaanse staatsleningen. Dat betekent dat Madrid goedkoper geld kan lenen.

Positief vooruitzicht

Vorig jaar werd Spanje nog niet opgewaardeerd. Dat had vooral te maken met de politieke onrust in Cataloniƫ en de daaruit voortvloeiende onzekerheid. Ook al is die onzekerheid er nog steeds, vooralsnog lijkt die volgens Fitch weinig effect te hebben op de economie.

Ook Griekenland werd opgewaardeerd, door S&P. De Griekse kredietstatus werd bijgesteld van B- naar B. De kans dat het land snel verder wordt opgewaardeerd door S&P is aanwezig, de vooruitzichten zijn volgens de kredietbeoordelaar positief.