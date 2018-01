'In Groningen zitten de scheuren in de muren én in de mensen'

Veel Groningers zijn boos. Als er iets duidelijk werd bij de fakkeltocht vanavond in de stad Groningen is dat het. Naar schatting 8000 mensen protesteerden tegen de gaswinning.

Aanleiding voor de tocht is de relatief zware beving in Zeerijp vorige week. Frouwke (57) woont daar hemelsbreed 10 kilometer vandaan, in Uithuizermeeden. "Ik hoorde een klap, het huis begon te schudden, ik wist direct wat het was."

Ze vertelt dat ze in paniek naar de deur rende en daar wachtte of er nog meer kwam. Als het dan nog een keer gebeurt, kan je snel naar buiten. De paniek en stress bij Frouwke sloeg al snel om in woede, vertelt ze. "Ja, ik werd echt boos, want dit is niet de eerste keer."