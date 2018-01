Groningen opnieuw de straat op tegen gaswinning

Naar schatting 10.000 mensen doen in Groningen mee aan een fakkeloptocht, uit protest tegen de gaswinning in de provincie. Aanleiding is de relatief krachtige aardbeving van vorige week in Zeerijp, met een kracht van 3,4.

Start- en eindpunt is net als vorige keer de Vismarkt, waar optredens zijn en toespraken worden gehouden. Cabaretier Freek de Jonge, die zich inzet voor gedupeerden van de aardbevingen, is er dit keer niet bij, maar heeft wel een videoboodschap beloofd. De Grote Markt is dit keer niet toegankelijk voor de demonstranten, omdat er een groot podium van muziekfestival Eurosonic staat.