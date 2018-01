Vliegen tijdens een storm: vechten tegen Moeder Natuur

Volgens KLM-piloot Bult is het vliegen met hevige wind overigens best goed te leren in de simulator. "Die zijn tegenwoordig zo geavanceerd dat ook de meest extreme omstandigheden kunnen worden getraind. En dit soort extreme situaties komen natuurlijk ook terug in periodieke trainingen."

Cathay Pacific-pilote Marseille haalt overigens wel veel plezier uit het vliegen tijdens een storm of heftige wind. "Je moet de hele tijd gefocust zijn als er harde wind staat. Je doet er wat gas bij, dan neem je weer wat gas terug. Daar moet je heel snel in zijn en op zo'n moment moet je ook flink werken. Het is een beetje vechten met Moeder Natuur. Als je elke dag een stralende zon hebt en geen wind, dan is de uitdaging er snel van af. Even lekker stoeien, dat vindt elke piloot leuk."

Maar, zo zeggen zowel Marseille als Bult: veiligheid staat altijd voorop. "Als niet voor een veilige vluchtuitvoering kan worden ingestaan, dan wordt een alternatief vluchtplan gekozen en wordt bijvoorbeeld uitgeweken. Of helemaal niet gevlogen", zegt de KLM-piloot.