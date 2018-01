Kritiek op internationale adoptie, maar voorlopig geen verbod

Toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) besloot vorig jaar dat internationale adoptie voorlopig mogelijk blijft en ook huidig minister Dekker (VVD) legt het RSJ-advies vandaag naast zich neer. Volgens hem "kunnen we nooit garanderen dat er iets mis gaat". "Dat vind ik gek", reageert Eigenraam, "dan ga je er bij voorbaat mee akkoord dat het mogelijk illegaal is."

Wel maakte Dekker bekend met belangenorganisaties in gesprek te gaan over de vraag of 'afstandsmoeders' in het verleden onder druk zijn gezet om afstand te doen van hun kind.

Christenen en LGBTQ

Het is volgens Eigenraam een interessante vraag welke kant het nieuwe kabinet op gaat. "De ChristenUnie is vanuit de christelijke gedachte voorstander van het helpen van kinderen. Er vindt door ouders in de Bible Belt veel adoptie plaats." Ook D66 staat onder druk van een lobby vanuit de achterban, vertelt de journaliste. "Voor de LGBTQ-gemeenschap is adoptie één van de weinige mogelijkheden voor ouderschap."

Vanuit de oppositie is vooral de SP kritisch op het adoptiebeleid.