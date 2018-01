Ethiopië stelt adoptiestop in voor buitenlanders

Ethiopië heeft de adoptie van Ethiopische kinderen door buitenlanders verboden. De regering wil daarmee naar eigen zeggen voorkomen dat kinderen worden misbruikt of mishandeld.

Ethiopië is voor Amerikanen een van de populairste landen om een kind te adopteren; 20 procent van de Amerikaanse adoptiekinderen komt daar vandaan. Onder anderen acteurs Brad Pitt en Angelina Jolie hebben kinderen uit Ethiopië geadopteerd, schrijft de BBC.

De discussie over een adoptieverbod barstte los toen in 2011 in de VS een meisje van 10 uit Ethiopië werd verwaarloosd, mishandeld en vermoord door haar adoptie-ouders. Zij werden twee jaar later veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Kritiek

De meerderheid van het Ethiopische parlement besloot deze week tot het adoptieverbod, ondanks kritiek dat het arme land niet over voldoende plaatsen in weeshuizen of middelen beschikt voor de opvang van alle wezen. Maar volgens de meeste parlementariërs zijn de kinderen beter af in eigen land.

Het adoptieproces in Ethiopië ligt al langer onder vuur. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat kinderen worden verkocht door mensenhandelaren.