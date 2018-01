Slachtoffers Tristan van der Vlis krijgen geen schadevergoeding

Slachtoffers van Tristan van der Vlis, die in 2011 zes mensen en zichzelf doodschoot in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn, krijgen geen schadevergoeding van diens ouders en ook niet via hun verzekering. De rechtbank in Den Haag heeft de schadeclaim van de klagers afgewezen.

Een groep slachtoffers vindt dat de ouders van Van der Vlis hadden kunnen weten dat hun 24-jarige zoon ontspoorde. De rechtbank oordeelde afgelopen zomer van niet: Van der Vlis woonde thuis en zijn ouders waren nauw betrokken bij zijn behandeling, maar zij wisten bijvoorbeeld niet dat hij kort voor het schietincident munitie had gekocht.

De rechter dacht destijds nog wel dat Van der Vlis was meeverzekerd met zijn ouders. Maar de verzekeraar heeft dat kunnen weerleggen en hoeft niet uit te keren.