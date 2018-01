RTL doet verkeersonderzoek over, resultaten waren onbetrouwbaar

RTL Nieuws voert een onderzoek naar gevaarlijke verkeerssituaties opnieuw uit. Het is niet zeker of de onderzoeksresultaten kloppen.

De omroep kwam vanochtend met een bericht over verkeersonveilige plekken in Nederland. Daarin stond onder meer dat het Keizer Karelplein in Nijmegen de gevaarlijkste verkeerslocatie van Nederland is.

Niet correct

RTL Nieuws meldt nu dat de gehanteerde onderzoeksmethode niet correct was. Daardoor kan het aantal ongelukken per locatie niet met zekerheid worden vastgesteld. Het aantal kan hoger, maar ook lager liggen dan de genoemde cijfers.

Volgens RTL kan op basis van het onderzoek wel worden vastgesteld dat het Keizer Karelplein een van de meest verkeersonveilige locaties is, maar niet dat het ook de meest onveilige is.

Nieuw onderzoek

De redactie van RTL Nieuws werd door Verkeersonderzoeksbureau VIA gewezen op de fout. De redactie heeft zijn berichten over het foutieve onderzoek ingetrokken en start nu met VIA een nieuw onderzoek.

De NOS heeft ook bericht over de onderzoeksresultaten van RTL Nieuws. Een rectificatie is boven dat stuk geplaatst.