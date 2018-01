'Keizer Karelplein in Nijmegen is gevaarlijkste verkeerslocatie'

Het Keizer Karelplein in Nijmegen is de gevaarlijkste verkeerslocatie van Nederland. Dat concludeert RTL Nieuws op basis van cijfers van de politie en Rijkswaterstaat.

De nieuwsrubriek onderzocht ruim 200.000 ongelukken in de periode 2014 tot 2016. Daaruit blijkt dat er in Nederland bijna 1200 plekken zijn waar in drie jaar tijd meer dan tien ongelukken gebeuren, zogenoemde black spots. Op deze locaties vonden in drie jaar tijd 17.000 ongevallen plaats, goed voor 2658 slachtoffers, zowel doden als gewonden.

Gemeentelijke wegen

Meer dan de helft van de verkeersonveilige locaties bevindt zich volgens RTL op gemeentelijke wegen (624). Rijkswegen kennen 507 gevaarlijke plekken, provinciale wegen 54. Op rijkswegen gaat het veelal om materiële schade, de gemeentelijke wegen zijn veel gevaarlijk: daar vielen ruim 2000 slachtoffers.

Het Keizer Karelplein in Nijmegen spant met 83 ongevallen in drie jaar tijd de kroon. Andere onveilige plekken zijn bijvoorbeeld het A4-gedeelte van knooppunt De Nieuwe Meer of de Ringbaan in Tilburg.