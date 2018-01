Willem-Alexander spreekt Chinese president binnenkort opnieuw

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen in de aanloop naar de Olympische Spelen in Zuid-Korea een werkbezoek aan China. President Xi Jinping heeft het koninklijk paar uitgenodigd voor een bezoek op woensdag 7 februari, twee dagen voor de openingsceremonie in Pyeongchang. Ook minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken reist af naar China.

Het wordt voor de Nederlandse en Chinese staatshoofden de derde ontmoeting in minder dan vier jaar tijd. In maart 2014 bracht Xi samen met zijn vrouw een staatsbezoek aan Nederland. Aansluitend volgde voor Xi de nucleaire wereldtop NSS in Den Haag.

In oktober 2015 brachten Willem-Alexander en Máxima samen met een stevige handelsdelegatie een bezoek aan China. Máxima moest het bezoek voortijdig afbreken door een nierbekkenontsteking.

Goede relatie

"Dat het koninklijk paar nu weer is uitgenodigd onderstreept de goede relatie tussen beide landen", zegt NOS-verslaggever koninklijk huis Kysia Hekster. "Het bezoek van Xi aan Nederland in 2014 was de eerste keer dat een Chinees staatshoofd in Nederland op bezoek was. Sindsdien zijn de betrekkingen goed gebleven."

Het bezoek van volgende maand zal plaatsvinden in en rond Peking. Willem-Alexander reist op 8 februari door naar de Spelen in Zuid-Korea, koningin Máxima blijft die dag nog in Peking waar ze deelneemt aan een economisch programma. Voor minister Zijlstra wordt het de eerste keer dat hij meereist met de koning.