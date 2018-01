Opnieuw duizenden betogers de straat op in Tunesië

In Tunesië zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen belasting- en prijsverhogingen en om hun onvrede over het optreden van de regering te tonen. In Feriana, aan de grens met Algerije, raakten betogers slaags met de politie toen ze probeerden een weg te blokkeren.

Bij de protesten, die vorige week zijn begonnen, is één demonstrant om het leven gekomen. Ook werden gedurende de week zo'n 800 demonstranten opgepakt en gevangengezet.

Symbolische dag

Zaterdag was het even rustig. Toen deed de Tunesische regering de toezegging om ongeveer 60 miljoen euro beschikbaar te stellen voor arme gezinnen en andere hulpbehoevenden in het land.

Toch gingen in Tunis en Feriana gisteren weer duizenden mensen de straat op om te protesteren. Het was een symbolische dag, want precies zeven jaar geleden, op 14 januari 2011, werd na maandenlange protesten president Ben Ali verjaagd. Hij was het eerste staatshoofd dat ten val kwam in de Arabische Lente.