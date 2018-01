Dode bij betogingen in Tunesië

In verschillende steden in Tunesië zijn protesten tegen verhogingen van de prijzen voor levensonderhoud uitgelopen op geweld. In de stad Tebourba kwam daarbij een betoger om het leven.

De Tunesische regering heeft met ingang van 1 januari onder meer benzine, telefonie en bepaalde etenswaren duurder gemaakt. Ook zijn de belastingen verhoogd.

Traangas

Uit protest tegen die maatregelen gingen volgens persbureau Reuters gisteravond in zeker tien steden Tunesiërs de straat op. In onder meer Tunis en Sidi Bouzid liepen de betogingen uit op botsingen met veiligheidstroepen.

In Tebourba liep de zaak uit de hand toen jonge betogers een overheidsgebouw in brand wilden steken, meldt het staatspersbureau TAP. De politie zette traangas in om dat te verhinderen.

Vijf mensen raakten gewond en één demonstrant kwam om. Volgens de regering werd het inademen van traangas hem fataal.

Arabische Lente

Na de Arabische Lente van 2011 werden in Tunesië met succes democratische hervormingen doorgevoerd, maar de economische ontwikkeling blijft achter. Al enkele jaren verkeert de Tunesische economie in een crisis, mede doordat toeristen wegblijven na een serie terroristische aanslagen.

De regering heeft de prijzen nu verhoogd onder druk van buitenlandse geldschieters. Onder meer het Internationaal Monetair Fonds eist snelle hervormingen in ruil voor financiële steun.