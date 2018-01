Opnieuw tientallen demonstranten opgepakt in Tunesië

In Tunesië zijn opnieuw zo'n 150 mensen opgepakt, onder wie een aantal oppositieleiders. Er zijn sinds begin deze week bijna 800 mensen vastgezet.

Sinds vorige week wordt er in het land gedemonstreerd, met boosheid over de gestegen prijzen van brandstof en hogere belastingen op onder meer auto's, telefoonkosten en internet als aanleiding. Maar onder de oppervlakte heerst ook onvrede over het optreden van de regering.

Daarom lijkt de onrust nog niet voorbij. Zondag is het zeven jaar geleden dat president Ben Ali werd verjaagd, het eerste staatshoofd dat ten val kwam in de Arabische Lente. Deze zondag worden er daarom massabetogingen verwacht in het hele land.

Zonder bloedvergieten

Hoewel Tunesië het enige Arabische land is waar een dictator is afgezet zonder ernstig bloedvergieten, zijn de verwachtingen die er destijds waren van de nieuwe democratische regering niet uitgekomen.

Er zijn sindsdien negen kabinetten geweest, waarvan er niet een de economische problemen van het land heeft kunnen oplossen. Mede onder druk van het Internationaal Monetair Fonds moet er nu flink worden bezuinigd.

Rellen

Vandaag was het overigens overal relatief rustig. Er was alleen een betoging in Tunis met ongeveer 200 demonstranten. De arrestaties vonden gisteravond plaats, toen de politie volgens een regeringswoordvoerder mensen aanhield die de afgelopen week betrokken zouden zijn geweest bij rellen.

De VN maakt zich zorgen over het aantal arrestaties en wijst erop dat er veel jongeren zijn opgepakt.