Britse kroonjuwelen voor nazi's verborgen in koektrommel

"Is hij nog steeds zo zwaar", vroeg koningin Elizabeth zich af in de documentaire over haar kroning die gisteravond werd uitgezonden bij de BBC. Het was de eerste keer sinds haar kroning in 1953 dat ze de ruim twee kilo wegende kroon weer in handen had.

De met vele juwelen bezette kroon en andere Britse kroonjuwelen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door Elizabeths vader George VI verborgen op Windsor Castle zodat ze niet in handen van de nazi's zouden vallen, vertelde de koningin in het interview met koningshuisexpert Alastair Bruce. Zelf wist zij daar destijds niets van.

De juwelen werden verborgen in een ondergrondse kamer die alleen via een tunnel kon worden bereikt. De allerkostbaarste edelstenen werden in een koektrommeltje verstopt, zodat ze bij een eventuele vlucht gemakkelijk meegenomen zouden kunnen worden. Zo werd bijvoorbeeld de Robijn van de Zwarte Prins uit de keizerlijke staatskroon bewaard, die gedragen wordt bij de opening van het parlementaire jaar, en de kleurloze diamant de Grote Ster van Afrika die in de scepter van de koningin is verwerkt.

Flauwvallende meisjes

Eerder deze week werden al delen van het interview vrijgegeven waarin de Britse koningin vertelt over de kroon die zo zwaar is dat je nek kan breken en de slechte vering van de koets.