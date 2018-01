Zware kroon, oncomfortabele koets: Queen ongekend open over kroning

Niet eerder was Elizabeth (91) zo openhartig over haar leven. Een interview mag het niet heten, want daar doet de vorstin niet aan. De BBC spreekt liever van een gesprek. "Je stelt geen directe vragen, maar maakt een opmerking waar de koningin dan op reageert", legde Alastair Bruce uit.

Het viel Bruce op dat Elizabeth heel makkelijk omgaat met de kroonjuwelen, die normaal gesproken streng worden bewaakt in de Tower. "Ze is praktisch op een manier die ik niet verwacht had."

Zo wilde Bruce de officiële Crown Jeweler vragen de sieraden wat beter in beeld te leggen, maar de koningin was hem voor. "Je ziet ineens de tafel zoef gaan en de kroon gaat zoef en de Crown Jeweler hoeft niks meer te doen. En dan zegt ze: 'Nou, kijk, het is mijn kroon'."