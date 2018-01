Turkije kondigt aanval aan op Koerdische enclave in Syrië

President Erdogan zegt dat zijn leger binnen een paar dagen de aanval inzet op Afrin, een Koerdische enclave in het noorden van Syrië. Hij zegt dat de Syrische Koerden nauwe banden hebben met de PKK en dat ze samen verantwoordelijk zijn voor terreurdaden in het zuidoosten van Turkije.

Erdogan deed een oproep aan de VS om de actie te steunen, al lijkt hij daar weinig vertrouwen in te hebben. Het is Turkije al een tijd een doorn in het oog dat de VS in de strijd tegen IS samenwerkt met Syrische Koerden.

IS heeft in de afgelopen maanden veel terrein en invloed verloren, maar de VS is bang dat de terreurbeweging zich herstelt. Om dat te voorkomen, trainen de Amerikanen al een tijdje Arabische en Koerdische grenswachten.

Oprichting grensmacht

Verder wordt samen met Syrische milities gewerkt aan de oprichting van een grensmacht van 30.000 man. Turkije is daar woedend over, omdat die milities worden gedomineerd door Koerdische strijders.

De grensmacht wordt nog getraind en opgeleid. Het is de bedoeling dat de militairen worden ingezet langs de grenzen met Turkije en Irak en langs de riviervallei van de Eufraat. Een Turkse woordvoerder noemt de komst van zo'n grensmacht zorgwekkend en onaanvaardbaar.