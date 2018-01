Akkoord over interim-regering Sint-Maarten

Sint-Maarten heeft een interim-regering. De gouverneur van het eiland heeft vrijdagavond bekendgemaakt dat de formatie van de tijdelijke regering is afgerond. Maandag wordt de regering, onder leiding van Leona Marlin-Romeo, beëdigd.

Oud-premier William Marlin stapte in november op nadat hij met een motie van wantrouwen was weggestemd. Hij kreeg het parlement tegen zich toen hij niet akkoord wilde gaan met de voorwaarden waaronder Nederland geld beschikbaar wilde stellen voor de wederopbouw van het eiland na de orkaan Irma.

Grensbewaking

Nederland beloofde zo'n 550 miljoen aan hulpgeld, maar wilde dan wel dat er een integriteitskamer zou worden opgericht en dat Nederland tijdelijk de grensbewaking van Sint-Maarten zou overnemen.

Het land werd in september grotendeels verwoest door Irma en ligt nog steeds in puin. De economie is ingestort en de begroting voor 2018 is nog lang niet rond. De verkiezingen voor een nieuw parlement worden gehouden op 26 februari.