Terug naar de basis: hoe Facebook gebruikers wil terugwinnen

Betalen om gezien te worden

Maar dat is pas over een paar jaar. Wat gebeurt er in de tussentijd? Deuze denkt dat het tijd is voor reflectie bij nieuwsorganisaties en bedrijven die nu gebruikmaken van Facebook. Het lastige is wel dat we nog niet zo goed weten wat de precieze gevolgen zijn voor media die op Facebook zitten. Het kan voor bedrijven betekenen dat ze vaker moeten betalen om op Facebook zichtbaar te zijn.

Volgens Deuze werkt het straks beter om veel energie te steken in een paar goede verhalen, in plaats van alles vanuit de website klakkeloos door te plaatsen. Dat geldt voor zowel artikelen als video's. "Ik zie heel vaak dat media zonder al te veel nadenken dingen gewoon doorplaatsen."

Wat het voor de rest voor gebruikers betekent? The New York Times vraagt zich af of dit de problemen waar Facebook mee te maken heeft, de filterbubbel en nepnieuws bijvoorbeeld, echt oplost. "Als een vriend of bekende een link deelt naar een nepnieuwsbericht waar veel op wordt gereageerd, wordt het nog altijd prominent getoond."