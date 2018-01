Nieuwe confrontatie verwacht tussen techbedrijven en politiek VS

Volgende week woensdag moeten techgiganten Facebook, Google en Twitter opnieuw verantwoording afleggen aan de Amerikaanse Senaat. Het is de tweede keer in relatief korte tijd. Dit keer gaat het niet over bemoeienis van de Russen, maar over het tegengaan van content met een terroristische strekking.

De drie bedrijven zijn uitgenodigd door de Senaatscommissie die over handel, wetenschap en transport gaat. Centrale thema is, geïnspireerd door sociale media, '#IsBigTechDoingEnough?’

IS-propaganda

Volgens techsite Recode is het de bedrijven tot nu toe niet gelukt het Congres ervan te overtuigen dat ze genoeg doen om bijvoorbeeld propaganda van IS tegen te gaan. De terreurorganisatie maakt graag gebruik van sociale media voor het verspreiden van zijn boodschap. Wat dat betreft is het opvallend dat Telegram niet is uitgenodigd, aangezien ook dat platform veel door IS wordt gebruikt.

Daarnaast is de verwachting dat de Senatoren de gelegenheid zullen aangrijpen om de bedrijven kritisch te ondervragen over andere, verwante onderwerpen, bijvoorbeeld hoe de bedrijven omgaan met berichten van de alt-right-beweging of nepnieuws.